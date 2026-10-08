उद्यमी योजना से बदली तस्वीर: किसी ने खोला सैलून तो किसी ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 96 करोड़ की पहली किस्त जारी

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले चरण में चयनित 4,800 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में दो-दो लाख रुपये दिए गए हैं। इस तरह लाभार्थियों के खातों में करीब 96 करोड़ रुपये की राशि पहुंची है। गुरुवार को पटना के बापू सभागार में योजना के चयनित लाभार्थियों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम और प्रथम किस्त वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्योग एवं खेल विभाग की मंत्री श्रेयसी सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने का अवसर दे रही है। इसका असर बिहार में ही नहीं, बल्कि देश स्तर पर रोजगार सृजन के रूप में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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