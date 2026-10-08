वीकेएसयू आरा की यूजी सेमेस्टर-पांच की परीक्षा स्थगित, 12 अक्तूबर से होनी थी परीक्षा; नई तारीख बाद में

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परीक्षा केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं

परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि 12 अक्तूबर से शुरू होने वाली इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं को फिलहाल परीक्षा केंद्रों पर जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षा स्थगित होने के कारण पूर्व निर्धारित तिथि से परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा से संबंधित सभी परीक्षा केंद्राधीक्षकों, समर्थ पोर्टल के नोडल पदाधिकारियों, संबंधित ऑब्जर्वर और परीक्षा विभाग के कर्मचारियों को परीक्षा स्थगन की सूचना दे दी है। विज्ञापन



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नई तारीख के लिए आधिकारिक घोषणा का करें इंतजार

यूजी सेमेस्टर पांच परीक्षा की नई तिथि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बाद में जारी की जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से नई तारीख का एलान होने के बाद ही सभी छात्र-छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा से संबंधित आगामी सूचना और निर्देशों के लिए केवल विश्वविद्यालय की आधिकारिक घोषणा पर ही अपनी नजर बनाए रखने की सलाह दी है। परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि 12 अक्तूबर से शुरू होने वाली इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं को फिलहाल परीक्षा केंद्रों पर जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षा स्थगित होने के कारण पूर्व निर्धारित तिथि से परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा से संबंधित सभी परीक्षा केंद्राधीक्षकों, समर्थ पोर्टल के नोडल पदाधिकारियों, संबंधित ऑब्जर्वर और परीक्षा विभाग के कर्मचारियों को परीक्षा स्थगन की सूचना दे दी है।यूजी सेमेस्टर पांच परीक्षा की नई तिथि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बाद में जारी की जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से नई तारीख का एलान होने के बाद ही सभी छात्र-छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा से संबंधित आगामी सूचना और निर्देशों के लिए केवल विश्वविद्यालय की आधिकारिक घोषणा पर ही अपनी नजर बनाए रखने की सलाह दी है।

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा ने 12 अक्तूबर से आयोजित होने वाली स्नातक (यूजी) सेमेस्टर पांच (सीबीसीएस) परीक्षा 2026 को अपरिहार्य कारणों से स्थगित करने की घोषणा की है। यह महत्वपूर्ण परीक्षा सत्र 2024-28 के पंजीकृत छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित की जानी थी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी आधिकारिक सूचना में स्पष्ट किया गया है कि स्थगित परीक्षा की नई तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नई तारीख की घोषणा होने के बाद ही परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।