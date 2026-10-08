बिहार: जमीन विवाद में रंजीत शर्मा की गोली मारकर हत्या, बेटे ने चाचा पर साजिश रचने का लगाया आरोप

अररिया-पूर्णिया सीमा क्षेत्र में वर्षों से चले आ रहे पारिवारिक जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। वहीं, परिजनों में मातम पसरा हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया जीएमसीएच भेज दिया। घटना रानीगंज थाना अंतर्गत लखनवा बौंसीबसेठी स्थित लालपुर नहर के फाटक के समीप घटी है। मृतक की पहचान अररिया जिले के रानीगंज थाना अंतर्गत लखनवा बौंसीबसेठी निवासी नंदू शर्मा के पुत्र रंजीत शर्मा के रूप में हुई है।

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