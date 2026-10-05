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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 5 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 05 Oct 2026 09:00 AM IST
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खास बातें
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लाइव अपडेट
08:23 AM, 05-Oct-2026
बिहार: संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत, पत्नी और बेटा फरार; दो पड़ोसी पर लगा हत्या का आरोपमुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र में 45 वर्षीय वीरेंद्र राम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। ग्रामीणों ने पड़ोसियों पर पिटाई का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। और पढ़ें
08:14 AM, 05-Oct-2026