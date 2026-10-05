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Hindi News ›   Bihar ›   Bihar: Female constable's husband shoots himself with service pistol; referred to AIIMS in critical condition.

बिहार: सरकारी पिस्टल से महिला कांस्टेबल के पति ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालत में एम्स रेफर

Mon, 05 Oct 2026 08:40 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 05 Oct 2026 08:40 PM IST
सार

बिक्रम थाना में तैनात महिला कांस्टेबल श्रुति कुमारी के पति ने सोमवार शाम किराए के मकान में पत्नी के सरकारी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। सिर में गोली लगने से गंभीर हालत में उन्हें पटना एम्स रेफर किया गया है।

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Bihar: Female constable's husband shoots himself with service pistol; referred to AIIMS in critical condition.
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिक्रम थाना में तैनात महिला कांस्टेबल श्रुति कुमारी के पति ने सोमवार शाम पत्नी के सरकारी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। घटना करीब छह बजे बिक्रम बाजार स्थित किराए के मकान में हुई। गोली सिर में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय श्रुति कुमारी अपने पति के साथ कमरे में मौजूद थीं। इसी दौरान अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज और चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।

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सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए पटना एम्स रेफर किया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल गोली चलाने के कारणों का पता नहीं चल सका है।

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