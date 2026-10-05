बिहार: सरकारी पिस्टल से महिला कांस्टेबल के पति ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालत में एम्स रेफर

बिक्रम थाना में तैनात महिला कांस्टेबल श्रुति कुमारी के पति ने सोमवार शाम पत्नी के सरकारी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। घटना करीब छह बजे बिक्रम बाजार स्थित किराए के मकान में हुई। गोली सिर में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय श्रुति कुमारी अपने पति के साथ कमरे में मौजूद थीं। इसी दौरान अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज और चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।

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