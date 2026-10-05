बिहार: सरकारी पिस्टल से महिला कांस्टेबल के पति ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालत में एम्स रेफर
बिक्रम थाना में तैनात महिला कांस्टेबल श्रुति कुमारी के पति ने सोमवार शाम किराए के मकान में पत्नी के सरकारी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। सिर में गोली लगने से गंभीर हालत में उन्हें पटना एम्स रेफर किया गया है।
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बिक्रम थाना में तैनात महिला कांस्टेबल श्रुति कुमारी के पति ने सोमवार शाम पत्नी के सरकारी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। घटना करीब छह बजे बिक्रम बाजार स्थित किराए के मकान में हुई। गोली सिर में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय श्रुति कुमारी अपने पति के साथ कमरे में मौजूद थीं। इसी दौरान अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज और चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।
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सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए पटना एम्स रेफर किया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल गोली चलाने के कारणों का पता नहीं चल सका है।