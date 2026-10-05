विधान परिषद चुनाव: एनडीए से नीरज कुमार और नवल किशोर यादव ने भरा पर्चा, नामांकन में पहुंचे निशांत ने क्या कहा?

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पटना स्नातक सीट से जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार के नामांकन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और विधान परिषद सदस्य निशांत कुमार भी शामिल हुए। उनके अलावा जदयू और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। निशांत कुमार ने कहा, "मैं सभी को नामांकन के लिए बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे। पिताजी ने 20 साल में जो काम किया है और एनडीए की एकता, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।"नामांकन दाखिल करने से पहले नीरज कुमार ने रोड शो किया। उन्होंने राजवंशी नगर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे वोटरों को पता है कि किन्हें वोट देना है। हमलोग जीत रहे हैं। वहीं अनंत सिंह के विरोध पर उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने विरोध किया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं उनके समर्थकों ने दावा किया कि अनंत सिंह जदयू में रहते हुए जनसुराज के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने धनबल पर भीड़ इकट्ठा की थी। यह आम चुनाव नहीं है। यहां पढ़े लिखे लोग ही वोटर होते हैं। नीरज कुमार के काम के बारे में मतदाता जानता है। उनकी जीत हो रही है। रोड शो और नामांकन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि, इस दौरान पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता उनके साथ नजर नहीं आया।बता दें कि नीरज कुमार का उनकी ही पार्टी के मोकामा विधायक अनंत सिंह के साथ राजनीतिक मतभेद भी चर्चा में है। अनंत सिंह जनसुराज के उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो कर चुके हैं। उनकी जीत का दावा भी कर रहे हैं। रोड शो के दौरान आज भी अनंत सिंह ने अनुज सिंह के लिए वोट मांगा। उन्होंने मतदाताओं के कहा कि अनुज सिंह इतने वोट दीजिए कि उनके विरोधियों की जमानत तक जब्त हो जाये। अनंत सिंह लगातार यह कहते रहे हैं कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव किसी पार्टी के चुनाव नहीं होते हैं। उनके इस बयान के बीच अब जदयू की ओर से प्रत्याशियों को लेकर औपचारिक कदम उठाया गया है।इधर, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव ने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के दौरान भी एनडीए के कई नेता और समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई नेता मौजूद रहे।