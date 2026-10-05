बिहार: मुजफ्फरपुर की 16 साल की किशोरी की हत्या की आशंका, दरभंगा में मिला शव; परिवार फरार; ऑनर किलिंग का शक

मुजफ्फरपुर जिले के जजुआर थाना क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी का शव दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव की पहचान के प्रयास शुरू किए तो किशोरी के मुजफ्फरपुर के टेकवारा गांव की रहने वाली होने की जानकारी मिली। घटना के बाद उसके परिजनों के घर से फरार मिलने पर पुलिस को ऑनर किलिंग की आशंका है।

दरअसल, 23 सितंबर को कमतौल थाना क्षेत्र के मालपट्टी-हरिहरपुर मार्ग पर सिसवनी के सुनसान इलाके से पुलिस ने एक अज्ञात किशोरी का शव बरामद किया था। शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। प्रथम दृष्टया शव को देखकर पुलिस ने हत्या की आशंका जताई और उसकी पहचान के लिए जांच आगे बढ़ाई।

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जांच के दौरान पुलिस मुजफ्फरपुर जिले के जजुआर थाना क्षेत्र की कटाई पंचायत के टेकवारा गांव पहुंची। वहां किशोरी का घर बंद मिला। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद से उसके पिता समेत परिवार के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार हैं। इसके बाद पुलिस का शक और गहरा गया।

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कमतौल के एसडीपीओ सदर-2 शुभेंद्र कुमार सुमन ने बताया कि अज्ञात किशोरी का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। प्रथम दृष्टया हत्या किए जाने की आशंका प्रतीत हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पहचान के लिए जांच शुरू की।

जांच के क्रम में पुलिस को मृत किशोरी के मुजफ्फरपुर के जजुआर थाना क्षेत्र के टेकवारा गांव की रहने वाली होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस उसके घर पहुंची तो परिवार के लोग फरार मिले। पुलिस किशोरी की हत्या में परिजनों की संभावित संलिप्तता और ऑनर किलिंग के एंगल से जांच कर रही है।

फिलहाल मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस फरार परिजनों की तलाश कर रही है। साथ ही हत्या के कारणों और किशोरी का शव दरभंगा लाकर फेंके जाने की पूरी कड़ी की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा।