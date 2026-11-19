Live
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 19 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 19 Nov 2026 04:00 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 04:00 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
विज्ञापन
लाइव अपडेट
02:30 AM, 19-Nov-2026
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 19 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचारबिहार के बेतिया में अपराधियों ने करोड़ों की लूट को अंजाम दिया। ग्राहक बनकर सैनको गोल्ड एंड डायमंड्स शोरूम में घुसे बदमाशों ने महज कुछ मिनटों में 30 से 40 करोड़ रुपये के गहनों पर हाथ साफ कर दिया और बेखौफ होकर फरार हो गए। यह कोई पहली घटना नहीं है, जब बिहार में अपराधियों ने दिनदहाड़े इस तरह करोड़ों की लूट को अंजाम दिया हो। इससे पहले पटना, पूर्णिया और आरा में भी ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाकर बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। आइए, एक-एक कर जानते हैं बिहार में कब और कहां अपराधियों ने ऐसी बड़ी लूट की वारदातों को अंजाम दिया...
और पढ़ें