बिहार: 10.83 लाख ऐंठने के बाद महिला सिपाही के पति को फंसाने की साजिश, खगड़िया में दो भाई गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक पुष्कर आनंद के निर्देश पर खगड़िया पुलिस ने एक मामले का खुलासा करते हुए दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने बिहार पुलिस में कार्यरत एक महिला सिपाही को अश्लील फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर उससे 10.83 लाख रुपये ऐंठ लिए। महिला द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपियों ने उसके पति को गांजा, शराब और हथियार के झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची।

गोगरी एसडीपीओ चंदन कुमार ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घटना 3 अक्टूबर की रात की है। दुधैला निवासी अमन राज ने पुलिस को फोन कर सूचना दी कि सतीश कुमार बाइक से भारी मात्रा में विदेशी शराब, गांजा और हथियार लेकर घर आ रहा है। उसने पुलिस पर तत्काल कार्रवाई के लिए दबाव भी बनाया।

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सूचना पर पसराहा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही अमन राज अपने भाई रंजन कुमार और दो अन्य सहयोगियों के साथ वहां से भाग निकला। इसके बाद पुलिस ने सतीश कुमार के बासा पर छापेमारी की। वहां से 200 ग्राम गांजा, 5.625 लीटर अंग्रेजी शराब, एक देशी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस और चार खोखा बरामद किए गए।सूचना देने वाले व्यक्ति का पुलिस के पहुंचते ही भाग जाना और पूरे घटनाक्रम में उसकी भूमिका संदिग्ध लगने पर पुलिस ने अमन राज से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में कथित साजिश का खुलासा हुआ।

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पुलिस के अनुसार, वर्ष 2022 में अमन राज की दोस्ती बिहार पुलिस में कार्यरत एक महिला सिपाही से हुई थी। आरोप है कि अमन ने महिला का अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और यूपीआई के जरिए उससे 10,83,000 रुपये ऐंठ लिए। महिला सिपाही ने इस संबंध में 3 अक्टूबर को पसराहा थाना में कांड संख्या 214/26 दर्ज कराया था।

पुलिस के मुताबिक, इसी मामले से बचने और बदला लेने के लिए अमन राज और उसके भाई रंजन कुमार ने महिला सिपाही के पति सतीश कुमार के बासा पर शराब, गांजा और हथियार रखे और फिर पुलिस को सूचना देकर उसे फंसाने की साजिश रची।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पसराहा थानाध्यक्ष राजीव रंजन के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अमन राज और रंजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और उत्पाद अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

छापामारी दल में पसराहा थानाध्यक्ष राजीव रंजन, भरतखंड थानाध्यक्ष सावत्री कुमारी, पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक राकेश कुमार, सहायक अवर निरीक्षक राजेश कुमार दास सहित सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।