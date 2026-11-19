बिहार के सीतामढ़ी जिले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बाजपट्टी के प्रखंड प्रमुख मोहम्मद अफजल आलम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गुरुवार (19 नवंबर) को उनके चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। शुरुआती जांच में 1 करोड़ 25 लाख 3 हजार 500 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिले हैं। EOU के मुताबिक, यह संपत्ति उनकी ज्ञात आय से करीब 259.94 प्रतिशत अधिक है। तलाशी अभियान पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में चलाया जा रहा है।

दिसंबर 2021 में बने थे प्रखंड प्रमुख

आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मोहम्मद अफजल आलम (पिता सादिक अंसारी) के खिलाफ विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। अफजल आलम दिसंबर 2021 में पंचायत समिति सदस्य चुने गए थे। इसके बाद वह बाजपट्टी के प्रखंड प्रमुख बने। आरोप है कि प्रखंड प्रमुख का पद संभालने के बाद उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और भ्रष्ट तरीकों से ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। जांच में प्रथम दृष्टया 1,25,03,500 रुपये की अतिरिक्त संपत्ति के साक्ष्य सामने आए हैं।

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मुजफ्फरपुर की विशेष अदालत से लिया सर्च वारंट

इस मामले में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 33/26 के तहत 18 नवंबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) और धारा 13(1)(बी) के तहत दर्ज किया गया है।

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इसके बाद EOU ने मुजफ्फरपुर स्थित विशेष न्यायालय निगरानी से तलाशी अधिपत्र यानी सर्च वारंट प्राप्त किया। वारंट मिलने के बाद गुरुवार को चार ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया गया।

पैतृक घर से सरकारी कार्यालय तक चार जगह छापेमारी

EOU की टीम मोहम्मद अफजल आलम से जुड़े सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के चार ठिकानों पर तलाशी ले रही है। इनमें बाजपट्टी थाना क्षेत्र के हरपुरवा स्थित उनका पैतृक मकान और निजी मकान शामिल हैं। इसके अलावा बाजपट्टी स्थित प्रखंड प्रमुख के सरकारी कार्यालय और मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के मकसुदपुर गांव स्थित उनके निजी आवास पर भी छापेमारी की जा रही है।

EOU ने बताया कि तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल टीम दस्तावेजों और अन्य संपत्तियों से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही है।