बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (71वीं सीसीई) की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के भीतर अपने सभी जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। इस भर्ती के माध्यम से बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 1,298 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।

दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तारीख क्या है?

बीपीएससी की 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 28 दिसंबर 2026 तक चलेगी। अभ्यर्थियों को इस समय सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा। आयोग ने दस्तावेज डाउनलोड करने को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन

सत्यापन शुरू होने की तारीख: 1 दिसंबर 2026

1 दिसंबर 2026 सत्यापन की अंतिम तारीख: 28 दिसंबर 2026

28 दिसंबर 2026 कुल रिक्त पद: 1,298

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी निर्धारित तारीख और समय की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से जरूर प्राप्त करें।

विज्ञापन

विज्ञापन

वॉटरमार्क वाले दस्तावेज कब और कैसे डाउनलोड करें?

दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने से पहले उम्मीदवारों को आयोग के पोर्टल से वॉटरमार्क वाले प्रमाणपत्र और अन्य अपलोड किए गए दस्तावेज डाउनलोड करने होंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।

सबसे पहले बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर प्रवेश करें। अपने डैशबोर्ड पर जाएं। यहां 'डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट' विकल्प पर क्लिक करें। अब अपने वॉटरमार्क वाले प्रमाणपत्र और जरूरी दस्तावेज डाउनलोड कर लें।

दस्तावेज डाउनलोड करने की तारीख 28 नवंबर 2026 से 28 दिसंबर 2026 तक निर्धारित है। आयोग ने साफ किया है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपने सभी दस्तावेज डाउनलोड कर लेने चाहिए।

दस्तावेज सत्यापन के समय कौन-कौन से प्रमाणपत्र जरूरी होंगे?

सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाणपत्रों के साथ उनकी छायाप्रतियां भी रखनी चाहिए। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार कर लें। इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र

आवेदन के समय इस्तेमाल किया गया पहचान पत्र

आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड

2. वॉटरमार्क वाले दस्तावेज

बीपीएससी के डैशबोर्ड से डाउनलोड किए गए वॉटरमार्क वाले प्रमाणपत्र और अन्य आधिकारिक दस्तावेज



3. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र

दसवीं कक्षा की अंकतालिका और मूल प्रमाणपत्र

स्नातक की अंकतालिका और मूल प्रमाणपत्र

4. आरक्षण और श्रेणी से जुड़े प्रमाणपत्र

यदि किसी अभ्यर्थी ने आरक्षण का लाभ लिया है, तो उसे संबंधित वैध प्रमाणपत्र साथ रखना होगा। इनमें शामिल हैं:

जाति प्रमाणपत्र

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाणपत्र

निवास प्रमाणपत्र

दिव्यांगता प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

5. अनापत्ति प्रमाणपत्र

यदि कोई अभ्यर्थी पहले से सरकारी या अर्ध-सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो उसे संबंधित विभाग की ओर से जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भी साथ रखना चाहिए।

दस्तावेज सत्यापन के दिन किन बातों का रखें ध्यान?

दस्तावेज सत्यापन के दौरान छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए अभ्यर्थियों को पहले से पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए। इन जरूरी बातों का ध्यान रखें: