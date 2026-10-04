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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 4 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 04 Oct 2026 05:30 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 05:30 AM IST
खास बातें
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लाइव अपडेट
05:02 AM, 04-Oct-2026
बिहार में बाढ़: NASA ने पूरी दुनिया को दिखाई बिहार की भयावह तस्वीर; क्यों खास है नासा से जारी यह तस्वीर?Bihar Floods NASA Image: बिहार में बाढ़ हर साल आती है। कभी कम, कभी ज्यादा तो कई बार बहुत ज्यादा। बाढ़ प्रभावित जिलों से राज्य स्तर तक यह खबर चर्चा में रहती है। फिलहाल देश में भी इसकी चर्चा थी, लेकिन अब पूरी दुनिया में एक तस्वीर के कारण यह चर्चा में है।
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04:37 AM, 04-Oct-2026