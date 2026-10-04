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बिहार: मुजफ्फरपुर में ट्रेन से कटकर महिला की मौत, बागमती नदी पर रेलवे लाइन के नीचे मिला शव

Sun, 04 Oct 2026 08:02 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुज्जफरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुज्जफरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Sun, 04 Oct 2026 08:02 PM IST
सार

मुजफ्फरपुर के औराई स्थित बेनीपुर में रविवार को बागमती नदी पर रेलवे लाइन के नीचे महिला का क्षत-विक्षत शव मिला। ट्रेन से कटकर मौत की आशंका है। करीब 35 वर्षीय महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Muzaffarpur Bihar news :woman dies gruesome death being run over by moving train severed body found
ट्रेन से कटकर महिला की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी रेलखंड पर औराई के बेनीपुर के पास रविवार को ट्रेन से कटकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला का शव बागमती नदी पर बने रेलवे पुल के नीचे मिला। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। मृतका की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। उसकी उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है।

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, खेत की ओर जाने के दौरान उन्होंने रेलवे लाइन के नीचे महिला का शव देखा। शव का एक हिस्सा नीचे गिरा हुआ था, जबकि कपड़े का कुछ हिस्सा ऊपर था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि महिला की ट्रेन से गिरकर मौत हुई होगी। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। ग्रामीणों का कहना है कि महिला आसपास के इलाके की रहने वाली नहीं लग रही है।

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घटना की सूचना मिलने पर औराई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) भेज दिया है। औराई थाना पुलिस के अनुसार, महिला का शव दो हिस्सों में कटा हुआ और क्षत-विक्षत अवस्था में मिला है। उसकी पहचान कराने के लिए आसपास के थानों में तस्वीर भेजी जा रही है। पुलिस मामले की जांच करने के साथ ही मृतका की पहचान करने में जुटी हुई है।

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