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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 27 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 27 Aug 2026 09:30 AM IST
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खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
08:30 AM, 27-Aug-2026
बिहार : वीआईपी स्टे होम से आठ महिलाओं के साथ सात युवक हिरासत में, देह व्यापार की सूचना निकली सचभोजपुर में स्टे होम की आड़ में घिनौना काम एक होटल में किया जा रहा था। पुलिस को जब सूचना मिली तो एसपी ने फौरन एक विशेष टीम का गठन किया और छापेमारी का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची तो दंग रह गई। आइए जानते हैं पूरा मामला... और पढ़ें
08:12 AM, 27-Aug-2026
दर्द से राहत: बिहार के इस सरकारी अस्पताल में सात नई मशीनें; सदर अस्पताल में पहली बार फिजियो के ऐसे यंत्र दिएBihar News: बिहारशरीफ सदर अस्पताल के फिजियोथेरेपी वार्ड में सात अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। लेजर, टेकार, शॉकवेव समेत इन मशीनों से जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द का उपचार किया जा रहा है। रोजाना करीब 60 मरीज इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। और पढ़ें
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07:55 AM, 27-Aug-2026