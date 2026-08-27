बिहार: गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा, फिलहाल बड़ा खतरा टला; अगले 48 घंटे अहम, लगातार हो रही निगरानी

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वाल्मीकिनगर गंडक बराज से छोड़े जाने वाले पानी के डिस्चार्ज में रात करीब एक बजे के बाद लगातार कमी आई। सुबह करीब आठ बजे 93 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। पश्चिम चंपारण में प्रवेश करने के बाद गंडक नदी का पानी अन्य जिलों से होते हुए वैशाली और सारण की सीमा के पास सोनपुर के समीप गंगा नदी में मिलता है।राज्य के जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, रात 12 बजे वाल्मीकिनगर बराज से 1,50,200 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा था। इसके बाद इसमें लगातार कमी आई। रात तीन बजे यह 88,300 क्यूसेक, सुबह चार बजे 81,400 क्यूसेक और 4:30 बजे 79,700 क्यूसेक पर पहुंच गया। इसके बाद सुबह 5:30 बजे से डिस्चार्ज में फिर वृद्धि दर्ज की गई। छह बजे 88,300 क्यूसेक, सात बजे 92,900 क्यूसेक और सुबह आठ बजे तक 93,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया।मुजफ्फरपुर जिले में भी गंडक नदी के जलस्तर में फिलहाल गिरावट दर्ज की गई है। रेवा घाट पर गंडक नदी का खतरे का निशान 54 मीटर है, जबकि वर्तमान जलस्तर करीब 53.02 मीटर दर्ज किया गया है।आपदा प्रबंधन विभाग लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गंडक क्षेत्र के प्रखंडों में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। संवेदनशील तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी के साथ रात में पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की गई है।गंडक से प्रभावित होने वाले साहेबगंज, पारू और सरैया प्रखंडों में प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। संबंधित पंचायतों में माइकिंग कर लोगों को अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर राहत और बचाव से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।डीएम कुमार गौरव हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और संबंधित एसडीएम तथा अंचल अधिकारियों से लगातार जानकारी ले रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम सक्रिय रखा है। यहां से लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। तटबंधों और कटाव वाले इलाकों में निगरानी के साथ रात्रि पेट्रोलिंग भी जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।नेपाल और तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ के बाद बिहार को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के आला अधिकारी तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारियों से तैयारियों और मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट ले रहे हैं।बाढ़ और कटाव की आशंका वाले क्षेत्रों में जिला प्रशासन की ओर से लगातार माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। निचले इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। प्रशासन ने लोगों से किसी तरह की अफवाह या पैनिक से बचने और जरूरत पड़ने पर जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की अपील की है।