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समस्तीपुर: डीसीएलआर के सरकारी आवास पर निगरानी की दबिश, सुबह-सवेरे पहुंची टीम; पूरे परिसर में सघन तलाशी

Thu, 27 Aug 2026 12:50 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Thu, 27 Aug 2026 12:50 PM IST
सार

Bihar News: समस्तीपुर के रोसड़ा में निगरानी विभाग की विशेष टीम ने गुरुवार सुबह डीसीएलआर कंचन कुमारी झा के सरकारी आवास पर अचानक दबिश दी। टीम ने पूरे परिसर को घेरे में लेकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया। कार्रवाई के कारण प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया।

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रोसड़ा डीसीएलआर कंचन कुमारी झा के आवास पहुंची निगरानी टीम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में गुरुवार की सुबह प्रशासनिक महकमे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। निगरानी विभाग की टीम ने रोसड़ा की डीसीएलआर कंचन कुमारी झा के सरकारी आवास पर छापेमारी की है। सुबह करीब नौ बजे दो वाहनों से पुलिस बल के साथ पहुंची निगरानी विभाग की टीम ने सरकारी आवास में प्रवेश किया। टीम के पहुंचते ही आवास के अंदर जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई।
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दो गाड़ियों से पहुंची निगरानी की टीम
समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब निगरानी विभाग की टीम ने भूमि सुधार उप समाहर्ता कंचन कुमारी झा के सरकारी आवास पर छापेमारी शुरू कर दी। सुबह करीब नौ बजे दो वाहनों से पहुंची निगरानी विभाग की टीम पुलिस बल के साथ सरकारी आवास में दाखिल हुई। टीम के पहुंचते ही आवास के अंदर जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई।
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बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान डीसीएलआर कंचन कुमारी झा सरकारी आवास के अंदर ही मौजूद हैं। हालांकि, निगरानी विभाग की ओर से अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कार्रवाई किस मामले में की जा रही है और छापेमारी के दौरान टीम को क्या-क्या मिला है। उधर, छापेमारी की खबर सामने आते ही रोसड़ा सहित पूरे जिले में हलचल तेज हो गई। सरकारी आवास के आसपास लोगों की नजरें निगरानी विभाग की कार्रवाई पर टिकी रहीं।
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आवास के अंदर शुरू हुई जांच
जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब नौ बजे निगरानी विभाग की टीम दो वाहनों से रोसड़ा स्थित भूमि सुधार उप समाहर्ता के सरकारी आवास पहुंची। टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद था। आवास में प्रवेश करने के बाद अधिकारियों ने तत्काल जांच शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान टीम के सदस्य आवास के अंदर विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। फिलहाल छापेमारी कितने समय तक चलेगी और टीम किन दस्तावेजों या सामान की जांच कर रही है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

सरकारी आवास में मौजूद हैं डीसीएलआर 
छापेमारी के दौरान डीसीएलआर कंचन कुमारी झा के सरकारी आवास के अंदर ही मौजूद होने की बात कही जा रही है। हालांकि, निगरानी विभाग की ओर से उनकी मौजूदगी या कार्रवाई के दौरान पूछताछ को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

आखिर किस मामले में हुई रेड?
निगरानी विभाग की कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डीसीएलआर के सरकारी आवास को जांच के लिए क्यों चुना गया? कार्रवाई किसी शिकायत, जांच या अन्य मामले से जुड़ी है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी विभाग की ओर से नहीं की गई है। उधर, छापेमारी की सूचना फैलते ही रोसड़ा में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लोग कार्रवाई के कारण को लेकर अलग-अलग कयास लगा रहे हैं।


कार्रवाई के बाद साफ होगी पूरी तस्वीर
निगरानी विभाग की टीम फिलहाल सरकारी आवास के अंदर जांच कर रही है। कार्रवाई पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि टीम को जांच के दौरान क्या मिला, किस मामले में छापेमारी की गई थी और आगे क्या कार्रवाई होगी। निगरानी विभाग की ओर से जैसे ही छापेमारी के कारण और कार्रवाई से संबंधित आधिकारिक जानकारी साझा की जाती है, उसके आधार पर ही पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ होगी। फिलहाल रोसड़ा में डीसीएलआर के सरकारी आवास पर निगरानी की छापेमारी प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।
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