समस्तीपुर: डीसीएलआर के सरकारी आवास पर निगरानी की दबिश, सुबह-सवेरे पहुंची टीम; पूरे परिसर में सघन तलाशी

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समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब निगरानी विभाग की टीम ने भूमि सुधार उप समाहर्ता कंचन कुमारी झा के सरकारी आवास पर छापेमारी शुरू कर दी। सुबह करीब नौ बजे दो वाहनों से पहुंची निगरानी विभाग की टीम पुलिस बल के साथ सरकारी आवास में दाखिल हुई। टीम के पहुंचते ही आवास के अंदर जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई।बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान डीसीएलआर कंचन कुमारी झा सरकारी आवास के अंदर ही मौजूद हैं। हालांकि, निगरानी विभाग की ओर से अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कार्रवाई किस मामले में की जा रही है और छापेमारी के दौरान टीम को क्या-क्या मिला है। उधर, छापेमारी की खबर सामने आते ही रोसड़ा सहित पूरे जिले में हलचल तेज हो गई। सरकारी आवास के आसपास लोगों की नजरें निगरानी विभाग की कार्रवाई पर टिकी रहीं।जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब नौ बजे निगरानी विभाग की टीम दो वाहनों से रोसड़ा स्थित भूमि सुधार उप समाहर्ता के सरकारी आवास पहुंची। टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद था। आवास में प्रवेश करने के बाद अधिकारियों ने तत्काल जांच शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान टीम के सदस्य आवास के अंदर विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। फिलहाल छापेमारी कितने समय तक चलेगी और टीम किन दस्तावेजों या सामान की जांच कर रही है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।छापेमारी के दौरान डीसीएलआर कंचन कुमारी झा के सरकारी आवास के अंदर ही मौजूद होने की बात कही जा रही है। हालांकि, निगरानी विभाग की ओर से उनकी मौजूदगी या कार्रवाई के दौरान पूछताछ को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।निगरानी विभाग की कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डीसीएलआर के सरकारी आवास को जांच के लिए क्यों चुना गया? कार्रवाई किसी शिकायत, जांच या अन्य मामले से जुड़ी है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी विभाग की ओर से नहीं की गई है। उधर, छापेमारी की सूचना फैलते ही रोसड़ा में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लोग कार्रवाई के कारण को लेकर अलग-अलग कयास लगा रहे हैं।निगरानी विभाग की टीम फिलहाल सरकारी आवास के अंदर जांच कर रही है। कार्रवाई पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि टीम को जांच के दौरान क्या मिला, किस मामले में छापेमारी की गई थी और आगे क्या कार्रवाई होगी। निगरानी विभाग की ओर से जैसे ही छापेमारी के कारण और कार्रवाई से संबंधित आधिकारिक जानकारी साझा की जाती है, उसके आधार पर ही पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ होगी। फिलहाल रोसड़ा में डीसीएलआर के सरकारी आवास पर निगरानी की छापेमारी प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।