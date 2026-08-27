शिक्षा मंत्री के घर पहुंचे अभ्यर्थी: TRE अभ्यर्थियों ने वैकेंसी बढ़ाने की मांग की, मिथिलेश तिवारी ने क्या कहा?

बिहार में BPSC TRE-4 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। 25 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास मार्च के बाद अब अभ्यर्थियों ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास का रुख किया। गर्दनीबाग धरनास्थल से पहुंचे अभ्यर्थियों ने संगीत, शारीरिक शिक्षा, ललित कला समेत विभिन्न विषयों में पद बढ़ाने, एकल परीक्षा आयोजित करने और निगेटिव मार्किंग हटाने समेत अपनी मांगों को लेकर सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की।कुछ देर बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी खुद गेट पर पहुंचे और अभ्यर्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों को लेकर गंभीर है और बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है।

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