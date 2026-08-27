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बिहार: राखी पर सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा तोहफा, बिहार में महिला विश्वविद्यालय बनेगा; पीएम सूर्य घर किसे?

Thu, 27 Aug 2026 04:12 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Thu, 27 Aug 2026 04:12 PM IST
सार

Women University: पिंक टॉयलेट, पिंक बूथ के बाद अब बिहार में बड़ा प्रयोग होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राखी के एक दिन पहले गुरुवार को बड़ा एलान किया। बिहार में महिला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा।

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Bihar News: On the occasion of Rakhi CM Samrat Chaudhary gave gifts Women's University Jeevika PM Suryaghar
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की बहनों और बेटियों के लिए दो बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग पोस्ट के जरिए महिला विश्वविद्यालय के निर्माण और करीब 10 लाख जीविका दीदियों के घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की घोषणा की है। यह महिला विश्वविद्यालय भी अपने आप में खास होगा। 

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बिहार में बनेगा महिला विश्वविद्यालय

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की बेटियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए एक महिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक से लेकर कुलपति और अन्य सभी पदों की जिम्मेदारी महिलाएं ही संभालेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विश्वविद्यालय बिहार की बेटियों के सपनों को नया आकाश देगा। यहां शिक्षा के साथ नेतृत्व, कौशल के साथ आत्मविश्वास और ज्ञान के साथ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा।

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10 लाख जीविका दीदियों के घर लगेंगे सोलर पैनल

दूसरी घोषणा में मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार की करीब 10 लाख जीविका दीदियों के परिवारों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जोड़ने का संकल्प लिया। इसके तहत जीविका दीदियों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस कि इस पहल से जीविका दीदियों के परिवारों का बिजली खर्च शून्य करने में मदद मिलेगी। साथ ही सौर ऊर्जा के जरिए अतिरिक्त आय के नए अवसर भी पैदा होंगे।

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बिहार में महिलाओं को अब तक क्या मिल रहा?

बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी और पंचायती राज व स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर निगमों) में 50 फीसदी आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा महिला रोजगार योजना, बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना, मुख्यमंत्री बालिका PhD फेलोशिप, पोशाक और साइकिल योजनाएं, प्रतियोगिता परीक्षा प्रोत्साहन, पिंक टॉयलेट, पिंक बस, खास मौके पर निःशुल्क बस यात्रा की भी व्यवस्था बिहार सरकार ने कर रखी है।

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