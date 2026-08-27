भीमनगर कोसी बराज से सुबह 8 बजे 1 लाख 44 हजार 680 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। वहीं, नेपाल के बराह क्षेत्र में सुबह आठ बजे 89 हजार 500 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज रिकॉर्ड हुआ, जो घटते क्रम में है। फिलहाल कोसी नदी के जलस्तर में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। प्रशासन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कोसी बराज से जुड़े भ्रामक तस्वीरों और वीडियो पर भी नजर रख रहा है।

08:39 AM, 27-Aug-2026

बिहार में बाढ़ का खतरा: गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम सम्राट चौधरी से की बात; राज्य में हाई अलर्ट पर एनडीआरएफ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेपाल में आई बाढ़ पर दुख जताते हुए कल देर शाम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस आपदा में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार नेपाल के साथ खड़ी है। शाह ने कहा कि नेपाल में बाढ़ की स्थिति का असर बिहार के सीमावर्ती जिलों पर पड़ने की आशंका के बीच प्रशासन को सतर्क किया गया है। संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव की तैयारियां तेज की जा रही हैं।