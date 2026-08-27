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बिहार में बाढ़ का खतरा: गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम सम्राट चौधरी से की बात; राज्य में हाई अलर्ट पर एनडीआरएफ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: प्रतीक पांडेय Updated Thu, 27 Aug 2026 09:10 AM IST
खास बातें
बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में संभावित प्रभाव को देखते हुए स्थानीय प्रशासन, राहत-बचाव टीमों के साथ NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बाढ़ और बारिश से जुड़े हर एक बड़े अपडेट के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के लाइव ब्लॉग के साथ...
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लाइव अपडेट
09:08 AM, 27-Aug-2026
कोसी बराज से 1.44 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज, जलस्तर में बड़े बदलाव की संभावना नहींभीमनगर कोसी बराज से सुबह 8 बजे 1 लाख 44 हजार 680 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। वहीं, नेपाल के बराह क्षेत्र में सुबह आठ बजे 89 हजार 500 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज रिकॉर्ड हुआ, जो घटते क्रम में है। फिलहाल कोसी नदी के जलस्तर में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। प्रशासन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कोसी बराज से जुड़े भ्रामक तस्वीरों और वीडियो पर भी नजर रख रहा है।
08:39 AM, 27-Aug-2026