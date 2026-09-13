Jammu News: जानीपुर में बंद घर का ताला तोड़कर पांच लाख नकदी और जेवरात ले उड़े चोर

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सीसीटीवी खंगाल रही पुलिसअमर उजाला ब्यूरोजम्मू/बनतालब। जानीपुर के बसंत नगर में शनिवार दोपहर चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाकर नकदी और सोने के जेवरात चोरी कर लिए। घर के मालिक संजीव कुमार अपने बीमार ससुर का मेडिकल चेकअप करवाने परिवार के साथ लुधियाना गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और लगभग सभी कमरों की तलाशी ली। अलमारियों और लॉकर के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। चोरी ऐसे समय में हुई जब डीजीपी ने खुद जिले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक कर रहे थे।शनिवार दोपहर करीब तीन बजे पड़ोसी की नजर संजीव कुमार के घर पर पड़ी। मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ देखकर उसने तुरंत संजीव को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद परिवार जम्मू के लिए रवाना हुआ। पड़ोसी ने घर के अंदर जाकर देखा तो कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। अलमारियां खुली थीं और कई जगहों पर ताले टूटे हुए थे। लॉकर को भी नुकसान पहुंचाया गया था।परिवार के अनुसार चोरों ने किसी एक कमरे को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि लगभग सभी कमरों की तलाशी ली। इससे आशंका है कि आरोपी काफी समय तक घर के अंदर रहे और सामान खंगालते रहे। वहीं, वारदात की सूचना मिलने के बाद जानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि चोरों को परिवार के घर से बाहर होने की जानकारी कैसे मिली।करीब पांच लाख रुपये नकदी होने का दावासंजीव कुमार ने बताया कि वह कपड़े की दुकान चलाते हैं। उनके अनुसार घर में करीब पांच लाख रुपये नकदी रखी थी। इसके अलावा सोने के लाखों रुपये के जेवरात भी थे, जो चोरी हो गए। उन्होंने बताया कि बीमार ससुर के मेडिकल चेकअप के लिए वह परिवार के साथ कुछ दिन पहले लुधियाना गए थे।एफएसएल टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए जाएंगे : थाना प्रभारीजानीपुर थाना प्रभारी शारीक मजीद भट ने बताया कि पीड़ित ने फोन पर चोरी की शिकायत दी है। पुलिस ने घर को सील कर दिया है। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ित ने चोरी का दावा किया है। जांच और मौके से जुटाए जाने वाले साक्ष्यों के बाद ही चोरी हुए सामान और रकम की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।