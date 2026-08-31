Jammu Kashmir: एआई के दौर में संस्कारों की राह न भूलें, एलजी सिन्हा बोले- गति और दिशा का संतुलन जरूरी

एलजी कटड़ा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के स्थापना दिवस समारोह और श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।



उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां समर्पण, अनुशासन और सेवा की भावना को दर्शाती हैं, जो सनातन संस्कृति के मूल गुण हैं। गुरुकुल के छात्रों को संबोधित करते हुए एलजी ने सीखने में जिज्ञासा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिज्ञासा ज्ञान का पहला दीपक है। हमारी परंपरा में सवाल पूछने को कभी कमजोरी नहीं माना गया। उपनिषदों की परंपरा संवाद, चिंतन और अनुभव की परंपरा रही है। शिक्षकों को छात्रों को केवल ज्ञान ही नहीं देना चाहिए, बल्कि उनमें मूल्य और संस्कार भी विकसित करने चाहिए।



उन्होंने कहा कि विज्ञान हमें गति देता है, जबकि मूल्य हमें दिशा देते हैं। गति और दिशा के बीच संतुलन ही सच्ची प्रगति है। उन्होंने गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली में आधुनिक विषयों, विशेष रूप से विज्ञान और कंप्यूटर तकनीक को शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उपराज्यपाल ने गुरुकुल और श्राइन बोर्ड से पर्यावरण संरक्षण को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, पौधरोपण और स्वच्छता के क्षेत्र में पहल करने का आग्रह किया, ताकि ये संस्थान सतत विकास के जीवंत उदाहरण बन सकें।