Jammu Kashmir: अमरनाथ यात्रा में स्वच्छता बनी सेवा और आस्था, पीएम मोदी ने की अनूठी पहल की सराहना

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार श्री अमरनाथ यात्रा में स्वच्छता और जनभागीदारी की प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन-रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से अधिक कचरा एकत्र कर उसे प्रोसेस किया गया। लोगों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान की सबसे अच्छी बात यह रही कि इसमें श्रद्धालु भी भागीदार बने। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान 16 हजार से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया, जबकि 10 हजार से अधिक यात्रियों को जिम्मेदार यात्री प्रमाणपत्र दिए गए।