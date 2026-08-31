Jammu Kashmir: गट्टू डोर ने फिर ली जान, बाइक सवार पूर्व फौजी का गला कटा

मियां मंडी में शिक्षा विभाग की कर्मी का हाथ कटा

प्रतिबंधित गट्टू डोर को लेकर प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। रविवार को गट्टू डोर की चपेट में आने से जम्मू-कश्मीर शिक्षा विभाग की कर्मचारी विजय लक्ष्मी का हाथ कट गया। वार्ड-3 मियां मंडी निवासी विजय लक्ष्मी के हाथ पर तीन टांके लगे हैं। उनके बेटे अजीत सिंह ने बताया कि मां घर के गेट के भीतर जा रहीं थीं। गट्टू डोर अचानक उनके हाथ में उलझ गई और हाथ कट गया। घटना के बाद उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अखनूर में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के आसपास हर वर्ष गट्टू डोर से लोगों के घायल होने की घटनाएं सामने आती रही हैं। इसे देखते हुए सिविल प्रशासन और पुलिस की ओर से दुकानों पर दबिश देकर गट्टू डोर की बिक्री पर कार्रवाई की जाती थी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि जन्माष्टमी से पहले अखनूर कस्बे व आसपास के क्षेत्रों में गट्टू डोर के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाए।