Jammu Kashmir: आस्था की राह बनी आत्मनिर्भरता की डगर, मचैल धाम से बदलने लगी पाडर घाटी की तकदीर

‘अमर उजाला’ ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर तीर्थ यात्रा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में आए इस बड़े बदलाव की जमीनी पड़ताल की। दो साल पहले तक गुलाबगढ़ बेस कैंप से मचैल गांव तक का 35 किलोमीटर का दुर्गम सफर केवल शारीरिक रूप से सक्षम भक्तों के ही बस की बात थी। आज सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास ने इस मुश्किल दूरी को समेट दिया है। स्थानीय लोगों और जम्मू-कश्मीर के दूसरे जिलों से आए श्रद्धालुओं से बात करने पर तस्वीर साफ नजर आती है कि बदलाव सिर्फ रास्तों में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में भी आया है। वे खुले मन से स्वीकारते हैं कि बदलाव हुआ है-तीर्थ यात्रा में और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी।



डोडा निवासी 52 वर्षीय स्वामी राज 15 वर्ष से अधिक समय से मचैल माता (चंडी माता) की यात्रा पर आ रहे हैं। इस बार भी निकले। रास्ते में मिले तो जय माता दी के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। बोले- इतने वर्षों में हमने यात्रा मार्ग के हर पग की मिट्टी को महसूस किया है। पहले पैदल यात्रा में तीन दिन से अधिक लग जाते थे।



डोडा से प्रेम नगर, ठाठरी, शालामार, किश्तवाड़, करथई, अठोली, गुलाबगढ़, कुकंदरांव, मसूह, कुंडेर, चिशोती और फिर मचैल पहुंचते थे। जगह-जगह लंगर लगे होते थे। स्थानीय लोग हर कदम पर स्वागत के लिए खड़े मिलते थे। अब मचैल गांव तक सड़क है और गुलाबगढ़ आधार शिविर से सीधे बिना रुके मचैल पहुंचकर एक दिन में यात्रा संभव हुई है।