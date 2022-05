{"_id":"6280175fe143b0630d28b67a","slug":"target-killing-is-being-done-to-stop-the-return-of-kashmiri-pandits-amarnath-yatra-on-target","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर : कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को रोकने के लिए की जा रही है टारगेट किलिंग, निशाने पर अमरनाथ यात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बृजेश कुमार सिंह, जम्मू Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 15 May 2022 04:33 AM IST