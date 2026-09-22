जम्मू-कश्मीर: सांबा के पास सियालदह एक्सप्रेस पर पथराव, इंजन का शीशा क्षतिग्रस्त; एजेंसियां जांच में जुटीं

सांबा के पास सोमवार देर रात करीब 9:30 बजे जम्मू-सियालदह एक्सप्रेस पर पथराव कर दिया गया। इससे ट्रेन के इंजन का सामने का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। डीजीपी नलिन प्रभात भी मौके पर पहुंच गए हैं। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल और आसपास के इलाके में जांच शुरू कर दी है। इस दाैरान दिल्ली-कटड़ा वंदेभारत को कठुआ व सांबा के बीच ही रोक दिया गया। इससे यह ट्रेन करीब साढ़े तीन घंटे की देरी से 1:14 बजे जम्मू पहुंची। जम्मू में भी प्लेटफार्म पर कड़ी सुरक्षा की गई।

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