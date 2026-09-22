Jammu News: केंद्रीय मंत्री के समक्ष मौजूदा उद्योगों के लिए विशेष पैकेज की मांग

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संवाद न्यूज एजेंसीबाड़ी ब्राह्मणा। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जम्मू (एफओआईजे) के चेयरमैन एवं बाड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीबीआईए) के अध्यक्ष तरुण सिंगला और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नेशनल बोर्ड सदस्य तथा एफटीआईआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय बंसल ने सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र की गंभीर समस्याओं और उसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की मांग की।तरुण सिंगला ने मंत्री को बताया कि नई केंद्रीय क्षेत्र योजना (एनसीएसएस) का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में नए निवेश को आकर्षित करना है, लेकिन पहले से स्थापित उद्योगों का एक बड़ा वर्ग अब भी कठिन परिस्थितियों में काम कर रहा है। इन इकाइयों को लंबे समय तक केंद्रीय सहायता और संरक्षण की आवश्यकता है।प्रतिनिधिमंडल ने मौजूदा उद्योगों के लिए अलग से सर्वाइवल पैकेज जारी करने की मांग रखी। इसके अलावा एनसीएसएस के लाभ से वंचित रह गई वास्तविक औद्योगिक इकाइयों के लिए उचित अवसर और सहायता व्यवस्था बनाने का आग्रह किया गया। उद्योग प्रतिनिधियों ने कार्यशील पूंजी और ब्याज सहायता बढ़ाने, माल ढुलाई एवं लॉजिस्टिक्स में सहयोग देने तथा जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक एवं परिवहन संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान करने की मांग की।केंद्रीय जीएसटी अथवा आईजीएसटी से जुड़ी सहायता का मुद्दा उठायाउन्होंने जम्मू-कश्मीर से बाहर माल की आपूर्ति करने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय जीएसटी अथवा आईजीएसटी से जुड़ी उपयुक्त सहायता व्यवस्था बनाने का मुद्दा भी उठाया। सिंगला ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल नए निवेश को आकर्षित करना नहीं होनी चाहिए, बल्कि जम्मू-कश्मीर में पहले से किए गए निवेश, रोजगार और स्थापित विनिर्माण तंत्र को भी सुरक्षित रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कई उद्योग लंबे समय से भौगोलिक और लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियों के बावजूद उत्पादन जारी रखे हुए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री से मौजूदा उद्योगों के लिए व्यापक केंद्रीय सहायता तंत्र बनाने में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, ताकि स्थापित इकाइयां व्यवहारिक, प्रतिस्पर्धी और रोजगार सृजन में सक्षम बनी रहें। तरुण सिंगला और डॉ. संजय बंसल ने समय देने और उद्योग जगत की समस्याएं सुनने के लिए मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया।