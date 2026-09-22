जम्मू: विवाहिता की मौत पर बवाल, ससुराल के आंगन में हुआ अंतिम संस्कार, दहेज हत्या का आरोप लगाकर किया प्रदर्शन

शव का अंतिम स्नान...और फिर बिगड़ गए हालात

मायकेवालों ने शव को अंतिम स्नान के लिए ससुराल में घर के भीतर ले जाने की जिद की। पुलिस ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने के अंदेशे से रोकना चाहा, लेकिन भीड़ नहीं मानी। लोगों ने घर के परिसर की दीवार गिरा दी, कमरों के दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए। घर में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया तो छतों पर मौजूद कुछ लोगों ने गमले और पत्थर पुलिस पर फेंकने शुरू कर दिए। पथराव में एक एसआई सहित तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सुषमा के 8 वर्ष का बेटा 6 छह वर्ष की बेटी है।



दोषियों को सख्त सजा की मांग

एसडीपीओ आरएस पुरा गुरमीत सिंह ने बताया कि तनावपूर्ण हालात को काबू कर लिया गया है। पुलिस ने मृतका के पति करनैल सिंह, सास दीपो देवी सहित छह लोगों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सुचेतगढ़ के पूर्व डीडीसी तरणजीत सिंह टोनी और पूर्व सरपंच बलवीर कौर ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर हत्या का मामला दर्ज कर सख्त सजा की मांग की है।



मृतका के पिता बोले- दहेज मांगा जा रहा था, पंचायत भी हुई थी

nमृतका के पिता सौदागर सिंह ने कहा, सुषमा की शादी पूर्व फौजी करनैल से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग की जा रही थी, जिसे कई बार पूरा किया गया। पंचायत में कई बार समझौते हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि करनैल, उसके चाचा व अन्य रिश्तेदारों ने हत्या की है।



मां सीता देवी ने कहा, रविवार शाम फोन

पर बताया गया कि सुषमा बीमार है। जब बात कराने को कहा तो फोन काट दिया गया। उन्होंने कहा, बेटी को पीट-पीटकर मारने के बाद उसके गले में दुपट्टा डालकर पंखे से लटका दिया।