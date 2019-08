राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों के 9 नेता कल करेंगे कश्मीर का दौरा, प्रशासन ने दीं कई हिदायतें

{"_id":"5d600e098ebc3e93a45fac25","slug":"rahul-gandhi-and-opposition-leadders-to-visit-srinagar-kashmir-on-saturday-visuals-of-kashmir","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0930\u093e\u0939\u0941\u0932 \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u0938\u0939\u093f\u0924 \u0935\u093f\u092a\u0915\u094d\u0937\u0940 \u0926\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0947 9 \u0928\u0947\u0924\u093e \u0915\u0932 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0915\u0936\u094d\u092e\u0940\u0930 \u0915\u093e \u0926\u094c\u0930\u093e, \u092a\u094d\u0930\u0936\u093e\u0938\u0928 \u0928\u0947 \u0926\u0940\u0902 \u0915\u0908 \u0939\u093f\u0926\u093e\u092f\u0924\u0947\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को श्रीनगर जाएगा और यहां के लोगों से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शामिल होने की भी बात कही जा रही है। जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित राज्यों में विभक्त करने के फैसले के बाद श्रीनगर समेत कई शहरों में कई प्रतिबंध लगे हुए हैं।



सूत्रों के मुताबिक, इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस, माकपा, भाकपा, राजद, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके के नेता होंगे। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, माकपा से सीताराम येचुरी, भाकपा के डी. राजा, डीएमके के तिरुची सिवा, राजद के मनोज झा और तृणमूल से दिनेश त्रिवेदी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। इस बीच शुक्रवार देर शाम वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा की।







सूत्रों का कहना है कि यदि अनुमति मिली तो नेताओं का राज्य के अन्य हिस्सों का भी दौरा करने का इरादा है। हालांकि अनुच्छेद-370 को खत्म किए जाने के बाद से सरकार ने किसी भी राजनीतिक दल के नेता को राज्य में आने की अनुमति नहीं दी है। पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत राज्य की क्षेत्रीय दलों के नेताओं को नजरबंद रखा गया है।

इन नेताओं को कश्मीर दौरे की नहीं मिली थी अनुमति कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने दो बार राज्य का दौरा करने की कोशिश की लेकिन उन्हें श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया गया। इससे पहले डी राजा को भी श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस दिल्ली भेज दिया गया था। हाल ही में राहुल गांधी ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से ट्वीट कर पूछा था कि वह राज्य में कब आ सकते हैं और बिना किसी पूर्व शर्त के वह लोगों से मुलाकात कर सकते हैं।

कश्मीर प्रशासन की नेताओं को हिदायत राहुल गांधी की इस यात्रा पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सभी नेताओं से निवेदन है कि वह अभी श्रीनगर के दौरे से बचें। उनके कारण यहां पर लोगों को भी दिक्कतें हो सकती हैं। अभी भी कई क्षत्रों में कुछ पाबंदियां हैं।









J&K: Delegation of Opposition leaders visiting SRINAGAR tomorrow are-Rahul Gandhi,GN Azad, Anand Sharma, KC Venugopal of Congress, D Raja of CPI, Sitaram Yechury of CPI(M), Tiruchi Siva of DMK, Manoj Jha of RJD, Dinesh Trivedi of TMC, Majeed Memon of NCP & Kupendra Reddy of JD(S) https://t.co/1qdkCy5Uqu — ANI (@ANI) August 23, 2019

At a time when the government is trying to protect the people of Jammu & Kashmir from the threat of cross border terrorism and attacks by militants and separatists and gradually trying to restore public order by controlling miscreants and mischief mongers, (1/3) — DIPR-J&K (@diprjk) August 23, 2019

They would also be violating restrictions that are still there in many areas. Senior leaders should understand that top priority would be given to maintaining peace, order and preventing loss of human lives. — DIPR-J&K (@diprjk) August 23, 2019

