जम्मू-कश्मीर: नशामुक्ति केंद्रों में ही नशे की दवाओं का खेल, पांच दिन में 38,580 गोलियों की बिक्री

वेव मॉल के केंद्र में 36 हजार गोलियों का रिकॉर्ड, डॉक्टर की योग्यता पर सवाल

जम्मू के वेव मॉल स्थित डिवाइन डी-एडिक्शन सेंटर से जुड़े मामले में डॉ. सैयद मतीन की विशेषज्ञता और दवाओं की बिक्री पर सवाल उठे। 30 जून 2025 के एक बिल में डॉ. मतीन के पंजीकरण नंबर पर ब्यूप्रेनॉर्फिन और नालोक्सोन की 36,000 गोलियों की खरीद दर्ज थी। डॉ. सैयद मतीन ने खुद को मनोचिकित्सक बताया था और क्लीनिक का प्रभारी होने की बात कही थी। लेकिन काउंसिल के रिकॉर्ड में मनोचिकित्सा की विशेषज्ञता से जुड़ी उनकी योग्यता दर्ज नहीं थी।



चार साल में इलाज कराने वालों की संख्या आठ गुना से ज्यादा

केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में केंद्र से मदद पाने वाले नशामुक्ति केंद्रों में 2021-22 में 5, 382 लोगों ने इलाज कराया। 2025-26 में यह बढ़कर 46,491 हो गई। इनमें से 9,960 लोग जम्मू जिले के थे। ये आंकड़े सरकारी केंद्रों में इलाज कराने वालों के हैं।