कश्मीर: ट्यूलिप के बाद अब गुल-ए-दाऊद की बहार, सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया उद्घाटन, पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल
श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्राइसेंथेमम गार्डन (बाग-ए-गुल-ए-दाऊद) का उद्घाटन किया। लगातार दूसरे साल खुले इस गार्डन के जरिए सरकार पर्यटन सीजन को नया आकर्षण देने और अधिक पर्यटकों को कश्मीर की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है।
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कश्मीर में पर्यटन सीजन को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में क्राइसेंथेमम गार्डन (बाग-ए-गुल-ए-दाऊद) को लगातार दूसरे साल पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को गार्डन का उद्घाटन किया और देशभर से कश्मीर आने वाले पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों से भी यहां घूमने की अपील की।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह गार्डन पर्यटकों को एक नया आकर्षण देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। आमतौर पर पर्यटन सीजन की शुरुआत में बड़ी संख्या में लोग ट्यूलिप गार्डन देखने आते हैं, लेकिन इसके बाद के समय में पर्यटकों के लिए कोई खास आकर्षण नहीं था। इसी कमी को दूर करने और पर्यटन सीजन को नई रफ्तार देने के लिए क्राइसेंथेमम गार्डन तैयार किया गया है।
उन्होंने बताया कि ट्यूलिप गार्डन के लिए फूलों के बल्ब बार-बार विदेश से मंगवाने पड़ते हैं, जबकि क्राइसेंथेमम गार्डन में इस्तेमाल होने वाले पौधे स्थानीय स्तर पर ही तैयार किए जाते हैं। इन पौधों को यहीं उगाया और बढ़ाया जाता है। इससे गार्डन के विकास में स्थानीय संसाधनों का उपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे गार्डन की खूबसूरती का आनंद लें, तस्वीरें खींचें और यहां से यादगार अनुभव लेकर लौटें।