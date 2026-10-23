कश्मीर: ट्यूलिप के बाद अब गुल-ए-दाऊद की बहार, सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया उद्घाटन, पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल

उन्होंने बताया कि ट्यूलिप गार्डन के लिए फूलों के बल्ब बार-बार विदेश से मंगवाने पड़ते हैं, जबकि क्राइसेंथेमम गार्डन में इस्तेमाल होने वाले पौधे स्थानीय स्तर पर ही तैयार किए जाते हैं। इन पौधों को यहीं उगाया और बढ़ाया जाता है। इससे गार्डन के विकास में स्थानीय संसाधनों का उपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे गार्डन की खूबसूरती का आनंद लें, तस्वीरें खींचें और यहां से यादगार अनुभव लेकर लौटें।