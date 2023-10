कटड़ा: अत्याधुनिक स्काईवॉक मां वैष्णो के भक्तों को समर्पित, राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन, मिलेंगी ये सुविधाएं

Follow Us

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचीं। राष्ट्रपति दोपहर करीब 12 बजे पंछी हेलीपैड पर उतरीं। यहां उनका स्वागत श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग और पुलिस के आला अधिकारियों ने किया। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। महामहिम ने मां वैष्णो देवी भवन पर बने स्काईवॉक व नवदुर्गा पथ को जनता को समर्पित किया। इसके बाद माता के दर्शन के लिए रवाना हुईं।

#WATCH | Jammu and Kashmir: President Droupadi Murmu arrives at Vaishno Devi Bhawan in Reasi. pic.twitter.com/JVSlnD4q4n