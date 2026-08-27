फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Patients facing inconvenience due to illegal parking at the district hospital.

Jammu News: जिला अस्पताल में अवैध पार्किंग से मरीज हो रहे परेशान

Thu, 27 Aug 2026 02:15 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
Patients facing inconvenience due to illegal parking at the district hospital.
एंबुलेंस निकालने को भी नहीं बचती जगह, आपातकालीन केस आने पर दिक्कत
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा।
जिला अस्पताल सांबा में अव्यवस्थित और अवैध पार्किंग मरीजों तथा एम्बुलेंस सेवाओं के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। अस्पताल परिसर में बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के कारण मरीजों और उनके परिजनों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कई बार मरीजों को लेकर आने या रेफर करने वाली एम्बुलेंस को भी लंबे समय तक रास्ता साफ होने का इंतजार करना पड़ता है।

स्थानीय निवासी दर्शन लाल, विजय कुमार,राज कुमार का कहना है कि कई लोग अपने वाहन अस्पताल परिसर में खड़े कर बाजार चले जाते हैं या अन्य काम से निकल जाते हैं। वहीं कुछ वाहन चालक अस्पताल परिसर को शॉर्टकट मार्ग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे परिसर में अनावश्यक भीड़ और जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार वाहन बीच रास्ते में खड़े होने से एम्बुलेंस का निकलना भी मुश्किल हो जाता है।
विज्ञापन

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अस्पताल के निकट एक व्यवस्थित पार्किंग स्थल विकसित किया जाए, ताकि अस्पताल परिसर में अवैध पार्किंग पर रोक लग सके। साथ ही अवैध रूप से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई है, जिससे मरीजों और एम्बुलेंस को समय पर निर्बाध आवागमन मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर पहले भी कई बार प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। उन्होंने संबंधित विभाग से जल्द प्रभावी कदम उठाने की अपील की है।

वाक्स,
जिला अस्पताल में पुलिस जवान को तैनात किया गया है। नई इमारत के नीचे स्टाफ की पार्किंग है, मरीजों की संख्या के बढ़ने के साथ वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है।
डॉ मोहिंदर कुमार,
अधीक्षक,जिला अस्पताल सांबा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed