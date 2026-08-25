पाकिस्तानी हैंडलर्स से जुड़ा खान उगलेगा राज: व्हाट्सएप पर पाकिस्तान से मिलते थे निर्देश, जांच एजेंसियों की नजर

सोनम और पूजा को गत 24 मई और चार जून को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से जब्त इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को फोरेंसिक जांच और डेटा निकालने के लिए एफएसएल भेजा गया।



पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुकी जांच

एफएसएल रिपोर्ट से पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क के साथ ही उसके कई बैंकिंग संस्थानों में हुए वित्तीय लेन-देन की जानकारी सामने आई। बैंक खाते पश्चिम बंगाल के रहने हुगली निवासी हसीना बेगम, पश्चिम मिदनापुर निवासी परवीन सुल्ताना और पूर्व मेदिनीपुर निवासी अनंत सामंत के थे।



संदिग्धों से पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल में एक पुलिस टीम भेजी गई। पूछताछ के दौरान संदिग्ध महिलाओं ने जांच में सहयोग नहीं किया, जिसके बाद उन्हें बीती 30 जून और एक जुलाई को गिरफ्तार किया गया। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर कठुआ लाया गया।



अलग-अलग राज्यों से जुड़े हैं तार

अभियोजन का कहना था कि संदिग्ध और बैंक खाताधारक अलग-अलग राज्यों में हैं। संबंधित स्थानीय पुलिस अधिकारियों की मदद से आगे की जांच की जरूरत है। आरोपी पूजा की एफएसएल रिपोर्ट अभी आनी है। बाकी संदिग्ध का पता लगाने, वित्तीय जांच पूरी करने और संबंधित गवाहों से पूछताछ किए बिना जांच को समय से पहले खत्म करने से अहम सबूत छूट सकते हैं।



वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से पेश हुए आरोपी : कोर्ट ने रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियों को देखकर पाया कि राहुल खान, सोनम और पूजा देवी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। यह अलग बात है कि उन्होंने इस आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।