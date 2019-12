जम्मू-कश्मीर में इस साल हुई 59 घुसपैठ, अनुच्छेद 370 हटने के बाद पत्थरबाजी के 190 मामले हुए दर्ज

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की सीमा पर मुस्तैदी का बड़ा फर्क एलओसी से आतंकियों की घुसपैठ पर पड़ा है। इस साल अक्टूबर तक मात्र 59 संदिग्ध घुसपैठ हुई हैं। वहीं पत्थरबाजी की भी घटनाओं में कमी आई है।

MHA sources: Total incidents of stone pelting in Jammu and Kashmir reported this year by local administration was 544. 190 incidents were reported after 5th August (figures till 8th December). Last year total number of stone pelting incidents were 802. https://t.co/QEPnkFQ4Bc