जम्मू में तीन और कश्मीर में 11 नए मामले, दो मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी

#COVID19#JammuAndKashmir

14 new cases today; 11 in Kashmir, 3 in Jammu

139 cases in all now; 130 active cases; 27 in Jammu Division, 103 in Kashmir. Good News too: 2 patients discharged from SKIMS @diprjk @HealthMedicalE1 @MoHFW_INDIA