Srinagar News: घर में काम करते ऊंचाई से गिरने से कारपेंटर की मौत

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श्रीनगर। श्रीनगर के रावलपोरा इलाके में मंगलवार को ऊंचाई से गिरने से 50 वर्षीय कारपेंटर की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि कारपेंटर के रूप में काम कर रहे व्यक्ति को रावलपोरा में एक घर में ऊंचाई से गिरने के बाद चोटें आईं। उसे इलाज के लिए एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मंजूर अहमद के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। संवाद