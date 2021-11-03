Srinagar News: ठंडी हवा ने गिराया पारा, 5 और 10-11 को बारिश और बर्फबारी के आसार

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अमर उजाला ब्यूरोश्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में 9 नवंबर तक मौसम के आम तौर पर शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने मंगलवार को आगामी 10 दिनों के मौसम का विस्तृत पूर्वानुमान जारी करते हुए यह जानकारी दी। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने मंगलवार को 10 दिनों के मौसम का विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया। श्रीनगर में ठंडी हवा ने तापमान में कमी दर्ज की गई। वहीं 5 और 10-11 नवंबर को बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं।मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 3 और 4 नवंबर को केंद्र शासित प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। 5 नवंबर को आसमान में सामान्य तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही शाम के समय कुछ सीमित स्थानों पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात देखने को मिल सकता है। इसके बाद 6 से 9 नवंबर के बीच एक बार फिर मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा और दिन में धूप खिली रहने की उम्मीद है।पूर्वानुमान के मुताबिक, 10 नवंबर की शाम या रात से मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से 10 की रात और 11 नवंबर को कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके उपरांत 12 और 13 नवंबर को भी कुछ चुनिंदा स्थानों पर हल्की बारिश का एक संक्षिप्त दौर दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग ने पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों व आम नागरिकों को समय-समय पर जारी की जाने वाली आधिकारिक मौसम सलाह का पालन करने की सलाह दी है।मंगलवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.0 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य है। काजीगुंड में अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री रहा जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है।पहलगाम में अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री रहा जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक है। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है।