नेकां में बगावत: फारूक की चुनौती मंजूर... रूहुल्ला 3 नवंबर को छोड़ेंगे संसद और पार्टी, 370 पर दी सीधी चुनौती

अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के रुख से खफा श्रीनगर से सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी पार्टी छोड़ेंगे। नेकां अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला की इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने की खुली चुनौती को सीधे तौर पर स्वीकार करते हुए रूहुल्ला ने ऐलान किया है कि वह तीन नवंबर को संसद और पार्टी दोनों छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 370 पर पार्टी के बदलते रुख को लेकर नेतृत्व से जवाब मांगा है। कहा- मैं झूठ और फरेब का हिस्सा नहीं बन सकता।

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