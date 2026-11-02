तस्वीरें: 'कश्मीर में अविश्वास की जड़ एनसी', महबूबा मुफ्ती ने नेकां पर साधा निशाना, कहा-सात साल से झेल रहे लोग

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विज्ञापन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) पर निशाना साधते हुए केंद्र और जम्मू-कश्मीर के बीच अविश्वास का माहौल पैदा करने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया।

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उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार-बार अपना रुख बदला जिससे लोगों के मन में संदेह और भ्रम पैदा हुआ।

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पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि 1947 में जम्मू-कश्मीर के भारत के साथ विलय के फैसले पर तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हस्ताक्षर किए थे।

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इसके बावजूद कुछ वर्षों बाद उनकी पार्टी ने जनमत संग्रह की मांग शुरू कर दी। महबूबा ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करीब 22 साल तक जनमत संग्रह की मांग उठाई और फिर 1975 में इंदिरा-शेख समझौते के बाद सत्ता में लौट आई।

उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार करने के बाद लोगों से जनमत संग्रह की मांग भूलने को कहा।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के बदलते रुख ने न केवल राजनीतिक नेतृत्व, बल्कि कश्मीर के लोगों को लेकर भी संदेह पैदा किया।

पीडीपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में रहेगी, जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति कायम करना मुश्किल होगा।

अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से 2014 में सरकार गठन के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करने पर शर्मिंदा न होने की अपील भी की।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जब भाजपा के साथ पीडीपी के गठबंधन पर सवाल उठाएं, तो उन्हें पार्टी के अपने पुराने राजनीतिक फैसलों की याद दिलानी चाहिए।

महबूबा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का नाम लिए बिना उनके पाकिस्तान संबंधी बयानों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे बयान दिल्ली को राजनीतिक संदेश देने के लिए दिए जा रहे हैं।

बातचीत से ही निकलेगा कश्मीर मुद्दे का समाधान

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए महबूबा ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे का समाधान यूएपीए, पीएसए या सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने जैसे सख्त कदमों से नहीं निकलेगा।

इसके लिए बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। उन्होंने कश्मीर के पारंपरिक व्यापार मार्गों को काशगर, खोतान और यारकंद तक खोलने की भी वकालत की।

महबूबा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग पिछले सात वर्षों से सख्ती और दमन का सामना कर रहे हैं।