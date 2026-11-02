Srinagar News: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्व मुख्य सचिव अटल डुलू के सम्मान में विदाई भोज का आयोजन किया

जम्मू/श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार शाम अटल डुल्लू के सम्मान में विदाई भोज का आयोजन किया। अटल डुल्लू 31 अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को याद किया और मुख्य सचिव के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए योगदान की सराहना की। उन्होंने डुल्लू को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और उनके सुखी, स्वस्थ और संतोषजनक जीवन की कामना की। इस अवसर पर सभी मंत्री, कार्यवाहक मुख्य सचिव शैलेंद्र कुमार, सेना, वायु सेना, रेलवे और अन्य संगठनों के अधिकारी, तथा जम्मू-कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।