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जम्मू-कश्मीर: नमाज के दौरान मस्जिद पर पथराव, अनंतनाग में चार लोग हिरासत में, पुलिस की अफवाहों से बचने की अपील

Mon, 02 Nov 2026 05:44 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Mon, 02 Nov 2026 05:44 PM IST
सार

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहरू इलाके में नमाज के दौरान एक मस्जिद पर पथराव चार लोग हिरासत में। 

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Four detained for pelting stones at mosque in Anantnag Srinagar
जम्मू-कश्मीर पुलिस - फोटो : निकिता गुप्ता

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक मस्जिद पर पथराव और तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है। यह घटना रविवार शाम शेरबाग इलाके के पहरू में हुई, जब कुछ लोग मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे थे।

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घर को इबादतगाह में बदलकर वहां नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान कुछ ने ईशा की नमाज के समय पथराव कर दिया जिससे मस्जिद को मामूली नुकसान पहुंचा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में कर लिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर चार लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। 

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