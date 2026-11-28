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यह आदेश अधिकारी कमांडिंग, 53 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी (जीआरईएफ) प्रोजेक्ट बीकन के अनुरोध पर जारी किया गया है। पहाड़ी कटाई का काम नेशनल हाईवे-1 (श्रीनगर-बारामुला-उड़ी) के चल रहे चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। बंद की अवधि के दौरान प्रभावित हिस्सों पर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी है। एसडीएम ने अधिकारी कमांडिंग, 53 आरसीसी (जीआरईएफ) को दोनों कार्य स्थलों पर पर्याप्त कर्मियों की तैनाती, चेतावनी साइनबोर्ड लगाने, बैरिकेडिंग और सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उप-मंडल पुलिस अधिकारी, उड़ी को संबंधित अधिकारियों के समन्वय से निर्धारित वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से वाहनों के उचित यातायात नियमन और डायवर्जन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।आदेश के अनुसार निष्पादन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि निर्धारित कार्य पूरा होने के बाद सुरक्षा मंजूरी के अधीन सड़क को यातायात के लिए फिर से खोल दिया जाए। अधिकारियों को यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए यातायात सलाह को लोगों के बीच पहले से ही प्रसारित करने के लिए भी कहा गया है।