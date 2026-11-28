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एपेक्स बॉडी ने कहा कि उसने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को अपनी स्थिति से औपचारिक रूप से अवगत करा दिया है और 25 नवंबर 2026 को लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा के माध्यम से अपनी मांगें एवं प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दिए हैं।एपेक्स बॉडी ने अपनी छह प्रमुख मांगों को दोहराया है। इनमें लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के एक साथ चुनाव कराने के निर्णय को स्थगित करने तथा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद संशोधन विनियमन, 2026 का विरोध शामिल है।अन्य मांगों में केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बातचीत तत्काल दोबारा शुरू करना और 24 सितंबर की बैठक में दर्ज सहमति एवं प्रतिबद्धताओं को लागू करना, चार लोगों की मृत्यु और घायलों से जुड़ी दुखद घटना की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करना, 3 जुलाई 2026 को हस्ताक्षरित बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज प्रतिबद्धता के अनुरूप एफआईआर के तहत दर्ज सभी मामलों को बिना शर्त वापस लेना शामिल है।इसके अलावा परिसीमन संबंधी फैसलों पर पुनर्विचार करने तथा सभी क्षेत्रों का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी और परामर्श आधारित प्रक्रिया के तहत एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग गठित करने की मांग की गई है। छठी मांग के तहत महिला प्रतिनिधियों और लद्दाखी समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से उठाई गई आपत्तियों को देखते हुए नई शराब नीति को पूरी तरह वापस लेने की मांग दोहराई गई है।एपेक्स बॉडी ने विशेष रूप से जोर दिया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को सामान्य आश्वासनों से आगे बढ़कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि कौन-सी प्रतिबद्धताएं की जा रही हैं, उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किन अधिकारियों की होगी और उन्हें पूरा करने की समयसीमा क्या होगी। जिन मुद्दों पर निर्णय का अधिकार भारत सरकार के पास है, उनके संबंध में प्रशासन को संबंधित अधिकारियों एवं मंत्रालयों के समक्ष औपचारिक रूप से मामले उठाने चाहिए तथा उनकी वर्तमान स्थिति और आगे की प्रस्तावित कार्रवाई से एपेक्स बॉडी को लिखित रूप में अवगत कराना चाहिए।