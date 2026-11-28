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एनजीटी ने आरोपों की जांच करने और आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया है। यह आदेश 37 किसानों और पर्यावरणविद राजा मुजफ्फर भट द्वारा दायर याचिका की पहली सुनवाई के दौरान आया है। याचिकाकर्ताओं ने इस डंपिंग साइट को बंद करने और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है।पास मौजूद इस अध्ययन की रिपोर्ट में पुलवामा जिले के पांपोर व चंदहारा और बडगाम जिले के चाडूरा से लिए गए मिट्टी के नमूनों की जांच की गई है। शोधकर्ताओं सैयद ओवैस मुश्ताक, प्रशांत दहिया, अंजलि अवस्थी और चंद्र शेखर यादव ने मिट्टी में जैविक पदार्थ, उपलब्ध फॉस्फोरस, नमी के साथ-साथ भारी धातुओं की मात्रा का आकलन किया।अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है कि मिट्टी में जैविक पदार्थ, फॉस्फोरस और नमी की कमी तथा भारी धातुओं के बढ़ते दबाव का सीधा संबंध केसर की मात्रा और गुणवत्ता में आ रही गिरावट से हो सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि केसर की पैदावार में मिट्टी की गुणवत्ता और भारी धातुओं का स्तर अहम भूमिका निभाता है, हालांकि उन्होंने इस पर और अधिक शोध करने की सिफारिश भी की है।यद्यपि इस अध्ययन में पंपोर डंपिंग साइट की विशेष रूप से जांच नहीं की गई थी, लेकिन इसके निष्कर्षों ने मिट्टी के क्षरण के प्रति केसर की खेती की संवेदनशीलता की ओर ध्यान आकर्षित किया है, खासकर ऐसे समय में जब इलाके के खेतों के बिल्कुल करीब कचरा डंप करने के आरोप लग रहे हैं।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, नगर निगम के अधिकारी वर्ष 2022 से पांपोर के पतलबाग गांव में केसर के खेतों के पास करीब आठ एकड़ जमीन पर मिश्रित कचरा डाल रहे हैं। उनका दावा है कि पांपोर शहर से प्रतिदिन लगभग 50 मिनी-ट्रक कचरा यहां लाकर डाला जाता है।याचिकाकर्ताओं के वकील सौरभ शर्मा ने बताया कि उनकी याचिका में जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति (जेकेपीसीसी) की एक निरीक्षण रिपोर्ट भी शामिल है, जिसमें वहां मिश्रित कचरे और ''''लीचेट'''' (जमा कचरे से रिसने वाले जहरीले और दूषित तरल पदार्थ) की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। वकील के मुताबिक, ट्रिब्यूनल ने इन निष्कर्षों पर संज्ञान लेते हुए माना कि प्रथम दृष्टया पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के सबूत मौजूद हैं।स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस डंपिंग साइट के कारण इलाके में चूहों, आवारा कुत्तों और पक्षियों का आतंक बढ़ गया है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हो रहा है और चारों ओर गंदगी फैल रही है। चूहों के बढ़ते प्रकोप के कारण कई किसानों ने केसर की खेती छोड़ दी है, जबकि कुछ अन्य किसानों ने सेब और बागवानी की अन्य फसलों का रुख किया है, लेकिन उन्हें वहां भी कीटों व चूहों की समस्या से जूझना पड़ रहा है।पर्यावरणविद भट ने अनुमान जताया कि इस वजह से 200 से 250 एकड़ में फैले केसर के खेत बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि डंपिंग साइट के आसपास आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या के कारण किसानों का अपनी ही जमीन तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस संयुक्त समिति में शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक को भी शामिल किया गया है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि चूहे खेतों में बिल बनाकर केसर के कंदों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे फूल आने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने इस डंपिंग यार्ड को यहां से पूरी तरह हटाने की मांग की है।इस मामले पर जेकेपीसीसी के क्षेत्रीय निदेशक सफीर हुसैन शाह ने कहा कि यह लैंडफिल पूरी तरह अवैध है और समिति इसकी जांच कर रही है तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (मुआवजे) के लिए कार्रवाई कर रही है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 फरवरी, 2027 की तारीख तय की है।