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आदेश में कहा गया है कि परीक्षा के दिन सुबह 10:00 बजे से परीक्षा समाप्त होने तक सभी नामित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में यह प्रतिबंध लागू रहेंगे। अभ्यर्थियों को उचित पहचान सत्यापन और एडमिट कार्ड दिखाने के बाद ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वहीं, अधीक्षकों, पर्यवेक्षकों और अन्य अधिकृत कर्मियों सहित परीक्षा स्टाफ को वैध फोटो पहचान पत्र दिखाने और जहां लागू हो वहां बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही प्रवेश मिलेगा। आदेश में अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल के भीतर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैलकुलेटर, किताबें, नोट्स या कोई अन्य अनधिकृत सामग्री ले जाने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है।इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बड़े बटन वाले कपड़े, ढीले कफ, हुडी या ऐसे अन्य परिधान पहनने से भी रोका गया है जिनका उपयोग सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक गैजेट छिपाने के लिए किया जा सकता है। परीक्षा केंद्रों के अंदर पानी की बोतलें, कलाई घड़ियां और विशेष चश्मे सहित किसी भी धातु की वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा, जबकि अधिकृत परीक्षा स्टाफ परीक्षा समाप्त होने तक परिसर नहीं छोड़ सकेगा। विशेष परिस्थितियों में पूर्व अनुमति के बिना अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के पास अभ्यर्थियों के वाहन पार्क करने और प्रतिबंधित क्षेत्रों में उनके साथ आए लोगों की मौजूदगी पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, मजिस्ट्रेटों और परीक्षा के संचालन से जुड़े अधिकारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।