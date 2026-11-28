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पुलिस के अनुसार आरोपी मोहम्मद याकूब खान श्रीगुफवारा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कई मामलों में संलिप्त रहा है, जिनमें एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत दर्ज एफआईआर प्रमुख रूप से शामिल हैं। नशा तस्करी के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से अर्जित आय पर अंकुश लगाने के निरंतर प्रयासों के तहत एनडीपीएस एक्ट के संबंधित प्रावधानों के अनुसार यह कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई है।

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अनंतनाग। नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति के खिलाफ अपनी निरंतर कार्रवाई को जारी रखते हुए अनंतनाग पुलिस ने शुक्रवार को श्रीगुफवारा थाना क्षेत्र में एक नशा तस्कर के दो मंजिला आवासीय मकान को कुर्क किया। कुर्क किए गए मकान की अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपये आंकी गई है। यह संपत्ति लिवर सल्लार निवासी मोहम्मद याकूब खान की है।