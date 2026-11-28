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विस्तृत ऑडिट में पता चला कि 16 वाहन बिना वैध रूट परमिट के चल रहे थे। इसमें सोलस इंटरनेशनल स्कूल का बड़ा उल्लंघन शामिल है, जिसके 10 अनधिकृत वाहन थे। इसके साथ ही अल्केमी पब्लिक स्कूल, अल्फाबेट इंटरनेशनल स्कूल, ग्रीन मेडोज इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल, शेख-उल-आलम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और क्यूट किड्स प्री-स्कूल द्वारा संचालित एक-एक वाहन शामिल है। साथ ही बिना वैध यांत्रिक फिटनेस क्लीयरेंस के चल रही 49 बसें जिले भर के 28 अलग-अलग शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों की हैं। इस सूची में उल्लेखनीय दोषियों में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मदरसा तालीम-उल-इस्लाम, उमर मेमोरियल इंस्टीट्यूट, डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल, लिसियम इंटरनेशनल स्कूल, शाह-ए-हमदान मेमोरियल इंस्टीट्यूट, इमामिया पब्लिक स्कूल, बाब-उर-रयान सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फ्यूचर विजन मॉडल स्कूल, अल्केमी पब्लिक स्कूल, कश्मीर क्रिएटिव एजुकेशन फाउंडेशन, फीनिक्स पैरामेडिकल कॉलेज और सल्फिया मॉडल स्कूल के साथ-साथ पंद्रह अन्य निजी संस्थान शामिल हैं। एआरटीओ ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और सड़क पर चलने की योग्यता साबित किए बिना यात्री परिवहन का संचालन युवा जीवन के लिए एक गंभीर, अस्वीकार्य खतरा है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि पांच दिन की अवधि समाप्त होने के बाद कोई नरमी या विस्तार नहीं दिया जाएगा। साथ ही स्कूल प्रशासनों से बच्चों को ले जाने वाली हर बस के लिए पूर्ण वैधानिक अनुपालन का आग्रह किया।

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पुलवामा। मोटर वाहन विभाग ने वैधानिक सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए बसें चलाने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर कार्रवाई की है। जिले भर में किए गए गहन ऑनलाइन ऑडिट में गंभीर अनुपालन विफलताओं का पता चला। इसमें 49 स्कूल बसें बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के और 16 बिना अनिवार्य रूट परमिट के चलती पाई गईं। इन जानलेवा चूक का गंभीर संज्ञान लेते हुए एआरटीओ पुलवामा ने सभी दोषी स्कूलों और कॉलेजों के प्रबंधन को औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसमें इन संस्थानों को सभी लंबित दस्तावेजों को पूरा करने के लिए 5 दिन की समय सीमा दी गई है। चेतावनी दी गई है कि अनुपालन में विफलता पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्रों को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा और वाहनों को सीधे जब्त कर लिया जाएगा।