Srinagar News: सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामुला में एम्पाइमा का सफल ऑपरेशन

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मरीज की डॉ. महमूद राशिद के नेतृत्व में राइट पोस्टरोलेटरल मिनी-थोरैकोटॉमी के साथ डिकॉर्टिकेशन सर्जरी की गई। इसे डॉ. मीर मुश्ताक और उनकी टीम ने किया, जिसमें डॉ. वसीम सलमान और उनकी टीम ने एनेस्थीसिया सहयोग प्रदान किया। यह प्रक्रिया आबिद के तकनीकी सहयोग से सिंगल-लंग वेंटिलेशन के तहत सफलतापूर्वक की गई।मरीज को ऑपरेटिंग टेबल पर ही डॉ. वसीम सलमान और उनकी टीम द्वारा सफलतापूर्वक एक्सट्यूबेट किया गया और ऑपरेशन के बाद अच्छी रिकवरी देखी गई। बिना किसी जटिलता के स्वस्थ होने के बाद मरीज को स्थिर स्थिति में वार्ड से छुट्टी दे दी गई।