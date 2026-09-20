Srinagar News: लद्दाख फेस्टिवल 2026 में क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:50 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:50 AM IST
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लेह। लद्दाख फेस्टिवल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और लेह पारंपरिक संगीत, नृत्य, व्यंजन, हस्तशिल्प और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रंग में रंगने को तैयार है।
तीन दिवसीय यह उत्सव 26 से 28 सितंबर तक लेह में आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न समुदायों की भागीदारी के साथ लद्दाख की पारंपरिक वेशभूषा, लोक प्रस्तुतियों, स्थानीय व्यंजनों, हस्तशिल्प, घुड़सवारी परंपराओं और सदियों पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
इस महोत्सव का उद्देश्य स्थानीय लोगों और पर्यटकों को संगीत, नृत्य, खान-पान, रंगों और परंपराओं के माध्यम से लद्दाख की जीवंत सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने का अवसर प्रदान करना है। महोत्सव में अब केवल छह दिन शेष हैं और वार्षिक आयोजन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इसका उद्देश्य लद्दाख की विविध सांस्कृतिक पहचान को एक साझा मंच पर प्रस्तुत करना है।
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तीन दिवसीय यह उत्सव 26 से 28 सितंबर तक लेह में आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न समुदायों की भागीदारी के साथ लद्दाख की पारंपरिक वेशभूषा, लोक प्रस्तुतियों, स्थानीय व्यंजनों, हस्तशिल्प, घुड़सवारी परंपराओं और सदियों पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
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इस महोत्सव का उद्देश्य स्थानीय लोगों और पर्यटकों को संगीत, नृत्य, खान-पान, रंगों और परंपराओं के माध्यम से लद्दाख की जीवंत सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने का अवसर प्रदान करना है। महोत्सव में अब केवल छह दिन शेष हैं और वार्षिक आयोजन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इसका उद्देश्य लद्दाख की विविध सांस्कृतिक पहचान को एक साझा मंच पर प्रस्तुत करना है।
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